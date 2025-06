Fluminense fait son bonhomme de chemin, River Plate ralentit

New York ne dort jamais. Il y avait donc match au MetLife Stadium cette nuit.

Et dans le groupe F de la Coupe du monde des clubs, Fluminense a pris le dessus sur Ulsan au cours d’une partie somme toute emballante (4-2) , avec notamment un délicieux coup franc de Jhon Arias sur l’ouverture du score. Grâce à sa remontée au score assez tardive, l’écurie de Thiago Silva (et de Ganso !) tient sa place de leader devant Dortmund (grâce à une différence de buts légèrement meilleure), après le nul entre les deux formations mardi. Avec zéro point en deux rencontres, l’équipe sud-coréenne est, elle, déjà out.

Dans l’autre match du soir, poule E, River Plate – qui a pourtant dominé comme il faut – et le CF Monterrey (Sergio Ramos, Lucas Ocampos) nous ont offert un bon gros 0-0 – le quatrième dans ce premier tour – au Rose Bowl. River a même terminé en infériorité numérique après le deuxième carton jaune récolté par Kevin Castaño, dans le temps additionnel. Le club argentin est rattrapé par l’Inter en tête du groupe, alors que Monterrey, avec deux points, n’a pas encore rendu les armes.

Il y avait quand même plus de spectacle chez nous pour la Fête de la musique.

