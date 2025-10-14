S’abonner au mag
La Hongrie retarde la qualification du Portugal pour le Mondial en toute fin de match

La Hongrie retarde la qualification du Portugal pour le Mondial en toute fin de match

  Portugal 2-2 Hongrie

Buts : Cristiano Ronaldo (22e et 45e+3) pour la Seleção // Attila Szalai (8e) et Szoboszlai (90e+1) pour les Hongrois

Dominik Sabote-szlai.

Voici l’identité de l’homme qui a gâché la fête ce mardi soir à l’Estadio Alvalade. Pourtant, la terre des débuts de Cristiano Ronaldo a d’abord vu son enfant prodige (plus tout jeune) mettre les siens dans la bonne direction, remédiant à une ouverture du score hâtive des Hongrois et devenant le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde.

Les Portugais étaient sur le point d’être la deuxième sélection européenne à valider sa qualification pour le Mondial (avec l’Angleterre), mais c’était compter sans l’égalisation en toute fin de match de Dominik Szoboszlai qui laisse tout le monde à égalité (2-2). À l’arrivée, le Portugal garde ses cinq points d’avance sur la Hongrie, mais n’est toujours pas officiellement de la prochaine Coupe du monde. La bonne affaire est pour la Hongrie, qui garde un point d’avance sur l’Irlande et conserve sa place de barragiste.

Cristiano Ronaldo bat un nouveau record !

