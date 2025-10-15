Mondial 2026 : l'Arabie Saoudite et le Qatar qualifiés

Vision 2026.

Pour la troisième édition d’affilée, et huit ans avant de l’accueillir, l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard sera bien présente à la Coupe du Monde nord-américaine. Elle aura néanmoins dû patienter pour obtenir le précieux sésame, et le quatrième tour de qualification de la zone Asie (où seuls deux matchs étaient joués pour départager deux poules de trois).

Au bout, les Saoudiens n’ont eu besoin que d’une victoire mercredi dernier contre l’Indonésie et d’un match nul à domicile contre l’Irak ce mardi soir. Et surtout au bout, à en croire les affirmations de Bloomberg, chaque joueur saoudien devrait recevoir une prime de 1,2 millions d’euros. Sympa.

Le Qatar également du Mondial

Au bout de l’ennui, l’Arabie Saoudite complète les huit qualifiés d’office de la zone Asie… avec le Qatar ! Plus tôt ce mardi, les Qataris sont venus à bout des Émirats Arabes Unis et s’envolent pour leur deuxième Coupe du Monde d’affilée, après avoir été hôtes qualifiés d’office en 2022. Pour déterminer qui ira aux barrages intercontinentaux, les Émirats et Oman se départageront lors d’une finale aller-retour, les 13 et 18 novembre prochains.

On vit dans un possible monde où sa coupe se jouera avec le triptyque Arabie Saoudite-Qatar-Émirats.

Arabie Saoudite 0 – 0 Irak

Qatar 2 – 1 Emirats Arabes Unis

Buts : Khoukhi (49e) et Pedro Miguel (74e) pour les Qataris // Adil (90e+8) pour les Émiratis

