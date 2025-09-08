Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie

Qu’ils sont tête en l’air, ces jeunes.

Auteur de deux passes décisives lors de la large victoire de l’Espagne en Turquie (6-0), Lamine Yamal a vécu la mésaventure que chaque voyageur redoute avant de partir à l’autre bout du monde. D’après l’émission turque Beyaz Futbol, la pépite du FC Barcelone aurait perdu son passeport avant de reprendre l’avion à Konya pour l’Espagne.

Bloqué en Turquie ?

Avant d’entrer dans le bus après la victoire de la Roja, Yamal a fouillé sa valise tel un douanier. Incapable de trouver son passeport, le joueur de 18 ans est retourné dans les vestiaires pour aller le chercher. Sans succès selon le média turc.

🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti. Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

S’il reste coincé, il pourra toujours visiter le sublime musée Mevlânan de Konya.

