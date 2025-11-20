S’abonner au mag
  • France
  • Montpellier HSC

Montpellier réagit aux accusations de racisme

FG
Des allégations qui ne passent pas.

Mis en cause cette semaine par son ancienne joueuse Mary Fowler, qui affirme dans son nouveau livre confession avoir subi un acte discriminant lors d’une cérémonie d’adieu en 2022, le Montpellier HSC s’est fendu ce jeudi d’un communiqué niant en bloc ces allégations. Conscient de la gravité des faits reprochés, le club héraultais déclare mettre « un point d’honneur à ne pas laisser la diffamation l’emporter sur la vérité, et se réserve le droit d’utiliser tous les moyens légaux en sa possession pour y parvenir ».

« Après consultation des personnes présentes ce jour-là, aucun élément ne permet de corroborer ses dires ni même d’en identifier son supposé auteur », peut-on encore lire dans le communiqué, en référence aux déclarations de Mary Fowler selon lesquelles la joueuse aurait reçu des bananes de la part de certaines coéquipières, tandis que certaines de ses partenaires recevaient dans le même temps des bouquets de fleurs pour célébrer leur passage au club. « Le club tient à rappeler son engagement au quotidien dans la lutte contre toute forme de discrimination », conclut le communiqué.

Les ennuis s’accumulent pour le club de Laurent Nicollin.

Mary Fowler affirme avoir reçu un cadeau discriminant (ou tout simplement raciste) lors de son départ de Montpellier

FG

