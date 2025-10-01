La section féminine du Montpellier HSC a trouvé un repreneur

Les encombrants sont passés à Montpellier.

Ce mercredi, le club de Montpellier HSC a annoncé le rachat de sa section féminine par le groupe Crux Football. Désireux de vendre la section féminine depuis quelques mois pour des raisons économiques, Laurent Nicollin est enfin parvenu à son but. Pionnier dans le football féminin français, le MHSC voit donc sa section double championne de France et triple vainqueur de la Coupe de France, prendre ses distance et une nouvelle appellation : Montpellier HSC Féminines.

👩🤝🖊️ Le MHSC annonce aujourd’hui le rachat de sa section féminine par 𝗖𝗿𝘂𝘅 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 qui devient officiellement le Montpellier HSC Féminines 📝 https://t.co/bdLFHg1r14 pic.twitter.com/30bbfRlqZa — MHSC (@MontpellierHSC) October 1, 2025

Le nouveau proprio est donc Crux Football, fondé par l’ancienne capitaine néo-zélandaise, Bex Smith. Elle détient désormais 100 % du club, ce qui implique « la responsabilité de tous les aspects liés à la section féminine : opérations sportives, stratégie, développement de la base de supporters et croissance commerciale » alors que quatre autres clubs européens seraient dans son viseur.

Rupture familiale

Désormais, le MHSC Féminines est donc « une nouvelle entité commerciale porteuse d’opportunités de partenariats innovants, destinés à faire progresser le football féminin tout en répondant aux objectifs des entreprises et marques locales »., même si Lolo Nicollin, un brin paternaliste, jure qu’il continuera à suivre ses « cousines ». « Elles feront toujours et à jamais partie de notre histoire et de notre famille. »

Maintenant, le MHSC est condamné à se contenter des exploits des garçons en Ligue 2.

Vente de la section féminine de Montpellier : « Il faut faire des choix », se défend Laurent Nicollin