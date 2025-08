Joan Laporta promet d'autres recrues à Barcelone

Il n’a pas obtenu Nico Williams, mais il en aura d’autres.

Président de Barcelone et omniprésent dans les médias, Joan Laporta s’est encore arrêté sur le mercato de son club pour CNN. Et selon le patron de l’entité catalane, l’effectif n’est pas encore suffisant en quantité pour entamer la saison prochaine. Autrement dit, le bonhomme considère qu’il faut de nouvelles recrues pour que l’équipe mène à bien ses ambitions sportives.

« Nous devons nous investir encore davantage, et donner de notre personne pour présenter un effectif bien plus compétitif qu’il ne l’est actuellement, a ainsi déclaré l’homme d’affaires. Nous avons des joueurs talentueux, mais ce sont des êtres humains et ils ont des limites. Ils ont besoin de temps pour se reposer et prendre du plaisir, c’est un élément à prendre en compte. »

Il suffit de faire revenir Neymar, non ?

