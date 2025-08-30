Chelsea garnit encore un peu plus son attaque avec Alejandro Garnacho

Ça faisait quelques jours que Chelsea n’avait plus recruté, on commençait à s’inquiéter !

Les Blues ont officialisé ce samedi la signature d’Alejandro Garnacho en provenance de Manchester United. Le club a annoncé la nouvelle dans la foulée de sa victoire face à Fulham (2-0). L’Argentin de 21 ans a signé un contrat à Londres jusqu’en 2032. Selon The Athletic, le montant du transfert avoisinerait les 46 millions d’euros, faisant de l’attaquant la quatrième vente la plus élevée de l’histoire du club mancunien, après Cristiano Ronaldo (94 millions d’euros), Romelu Lukaku (74 millions) et Ángel Di María (63 millions).

Making it official. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2025

La brouille avec Amorim

Le départ de Garnacho s’explique par la relation tendue qu’il entretenait avec Rúben Amorim. L’entraîneur portugais l’avait exclu du groupe principal et écarté de la pré-saison des Red Devils. Prié de trouver un nouveau club, le joueur est parvenu à ses fins à deux jours de la fin du mercato en Angleterre. Depuis ses débuts en pro en 2021, le natif de Madrid a inscrit 26 buts en 144 rencontres sous le maillot de Manchester United.

Chelsea continue de son côté de renforcer une attaque qui a déjà une très belle tronche. Cet été, le club londonien a notamment recruté João Pedro (63 millions d’euros), Jamie Gittens (56 millions), Liam Delap (35 millions, mais qui s’est blessé ce samedi) et Estêvão (34 millions). Les Blues ont toutefois compensé tout ce bazar avec les ventes de Noni Madueka (56 millions), João Félix (30 millions), Armando Broja (23 millions) et Christopher Nkunku (37 millions).

S’il y a embouteillage en attaque, Strasbourg sera sûrement ravi d’ouvrir la voie pour un petit prêt de Cole Palmer.

