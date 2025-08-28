Christopher Nkunku va se relancer en Serie A

Chelsea fait le tri.

L’heure est à un nouveau départ pour Christopher Nkunku. Après deux saisons passées à Chelsea, l’international français est en passe de signer à l’AC Milan pour un transfert estimé autour de 45 millions d’euros, selon plusieurs sources. L’avant-centre de 27 ans pourrait alors devenir la deuxième recrue la plus chère des Rossoneri derrière Rafael Leão (49,50 millions). C’est ce qu’on appelle un pari risqué.

Déception en Angleterre

Depuis son arrivée contre 60 millions d’euros en 2023, l’ancien du PSG et du RB Leipzig s’est peu à peu noyé dans l’immensité de l’effectif des Blues. Ralenti par différentes blessures, il est devenu un habitué du banc de touche sous les ordres d’Enzo Maresca la saison dernière. Bilan : 18 buts en 62 apparitions toutes compétitions confondues avec Chelsea. Un passage outre-Manche à oublier.

L’AC Milan récupère l’un des joueurs les plus prisés de ce mercato, alors que plusieurs clubs, dont le Bayern Munich et l’Inter Milan, s’étaient renseignés pour s’offrir les services du Français. À un an de la Coupe du monde 2026, Christopher Nkunku espère bien retrouver son meilleur niveau en Lombardie. Celui-là même qui avait affolé les défenses de Bundesliga lorsqu’il portait le maillot de Leipzig.

Une connexion Leão-Nkunku ? On paye pour voir.

