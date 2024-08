Matchs amicaux : le Real laisse Chelsea douter, le Barça plombé par Koundé aux tirs au but

Les tournées américaines continuent.

Les championnats vont bientôt reprendre, mais quelques grands clubs continuent leur petite visite des États-Unis avec plusieurs matchs amicaux, et c’était une nouvelle fois le cas pour les deux grands clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Quelques jours après la victoire des Blaugranas contre les Merengues le 4 août (2-1), c’était cette fois-ci à des grosses écuries étrangères qu’ils se frottaient.

Le Real Madrid a tranquillement disposé de Chelsea (2-1) grâce à un but chanceux de Lucas Vázquez (19e, 1-0) avant que Brahim Díaz, magnifiquement servi dans la profondeur par Vinicius Júnior ne double la mise pour les Madrilènes (27e, 2-0). Nordi Madueke a réduit le score pour Chelsea, mais les Blues n’ont pu éviter la défaite, et présentent désormais un bilan plus que médiocre d’une seule victoire après 5 matchs amicaux.

Le Barça de son côté affrontait le Milan AC avec une équipe une nouvelle fois hybride, mais s’est incliné au tirs au but après avoir concédé le match nul à l’issue du temps réglementaire. Menés 2-0 après des buts rapides de Luka Jovic (10e) et Christian Pulisic (15e), les Catalans ont pu compter sur un très bon Robert Lewandowski, auteur d’un doublé, pour remettre les deux équipes à égalité. Lors de la séance de penaltys, Jules Koundé, Quim Junyent et Mikayil Faye ont loupé leur tentative, alors que pour les Italiens seuls Ismaël Bennacer et Pierre Kalulu ont failli à leur tâche pour entériner la première défaite du FC Barcelone sur cette campagne de préparation.

Pas grave : Koundé est toujours à 100% sur les tirs au but tirés en match officiel…

