Chelsea croque Fulham

Chelsea 2-0 Fulham

Buts : João Pedro (45e+9), Enzo Fernandez (SP 56e) pour Chelsea

Les Blues enchaînent sans convaincre.

Une semaine après leur carton à West Ham, les hommes d’Enzo Maresca se sont imposés face à Fulham à Stamford Bridge (2-0) pour enchaîner un troisième match sans défaite en ce début de saison. Tout n’avait pas forcément bien commencé pour les Blues, privés de Cole Palmer, qui perdent au bout d’un petit quart d’heure de jeu leur bomber Liam Delap sur blessure. Pire, Chelsea n’est pas loin de concéder l’ouverture du score sur une transition rapide terminée par Joshua King, mais la VAR indique que Rodrigo Muniz a préalablement commis une faute sur Trevoh Chalobah au départ de l’action.

Dur pour les Cottagers qui vont même enrager au bout du bout du temps additionnel lorsque sur un corner tapé par Enzo Fernandez, João Pedro s’élève et catapulte le cuir d’un coup de crâne au fond des filets (1-0, 45e+9). Chelsea va faire le break et ne plus le lâcher au retour des vestiaires à la suite d’une faute de main de Ryan Sessegnon que Fernandez bonifie en transformant son penalty face à Bernd Leno (2-0, 56e). Au terme d’un second acte beaucoup mieux maîtrisé, le tenant du titre de la Coupe du monde des clubs prend provisoirement la tête de la Premier League.

Un club de Premier League s’intéresse à Raheem Sterling