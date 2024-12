Pronostic Chelsea Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea bat Fulham et prend Liverpool en chasse ?

Chelsea traverse une période impressionnante avec une série de 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues avant leur récent match nul concédé contre Everton (0-0) en Premier League le week-end dernier. Malgré cette performance, le club londonien occupe toujours la deuxième place du classement, mais il a repris un peu de retard sur les Reds leaders en ce Boxing Day. Les Blues ont récemment brillé en championnat avec des victoires convaincantes à Southampton (1-5) et Tottenham (3-4), et comptent sur le retour de Cucurella, qui constitue une bonne nouvelle pour l’équipe. Sur le plan offensif, Cole Palmer, meilleur buteur du club en championnat avec 11 réalisations, sera une menace clé dans les prochaines rencontres. Sa capacité à marquer pourrait être déterminante pour maintenir Chelsea dans la course au titre.

Fulham, 8e de Premier League, affiche une belle série d’invincibilité avec 4 matchs sans défaite (1 victoire, 3 nuls) et des résultats solides contre Arsenal (1-1) et Liverpool (2-2). Cependant, un match nul contre le dernier de la classe, Southampton, ce week-end (0-0) vient faire tâche. Et malgré leur bon bilan à l’extérieur (seulement 2 défaites en 8 déplacements), les Cottagers sont affaiblis par plusieurs absences, dont celles du défenseur Andersen et de joueurs offensifs clés comme Nelson. Même si Iwobi et Jimenez restent des atouts, leur efficacité récente est en baisse. Ces éléments rendent Chelsea favori pour s’imposer face à un adversaire diminué.

