Pronostic Fulham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea limite la casse à Fulham

En clôture de la 7e journée de Premier League, le traditionnel derby de l’ouest de Londres opposera Fulham à Chelsea lundi. De retour dans l’élite l’an passé, les Cottagers ont livré un très bon exercice pour obtenir un maintien mérité. Lors du mercato estival, la formation londonienne a perdu son buteur Mitrovic, mais a réinvesti la somme obtenue sur plusieurs éléments avec les recrutements d’Iwobi, Castagne, Traoré, Jimenez ou Bassey. Ces mouvements ne semblent pas avoir perturbé la dynamique des Cottagers, qui se trouvent calés en milieu de tableau à la 11e place avec 8 points, soit 7 de plus que le premier relégable et 3 par rapport à leur adversaire du soir. Dans cette entame de championnat, Fulham a seulement été battu par Brentford à domicile et par le leader Manchester City. Depuis leur revers à l’Etihad, les Cottagers ont dominé Luton et pris un bon point à Palace (0-0). En milieu de semaine, le club londonien a fait le taf en Carabao Cup en prenant le meilleur sur Norwich (2-1) et affrontera Ipswich au prochain tour.

En face, Chelsea est l’une des grosses interrogations de la Premier League. Chaque week-end, les observateurs pensent les Blues capables de lancer leur saison, mais se font malheureusement piéger. En effet, depuis l’entame de la saison, les hommes de Pochettino se sont seulement imposés à domicile face à la modeste formation de Luton (3-0). En déplacement, les Blues ont perdu à West Ham (3-1) et ont seulement pris un point à Bournemouth (0-0). Non qualifié pour une compétition européenne, Chelsea dispute toutes les compétitions nationales avec l’objectif de s’imposer. En milieu de semaine, malgré une première période moyenne, Chelsea s’en est sorti face à Brighton (1-0) en Carabao Cup grâce à Jackson et affrontera Blackburn au prochain tour. Volontaire, l’ancien attaquant de Villarreal a manqué d’efficacité dans ce début de saison. Symbole d’une attaque en difficulté, le buteur des Blues espère que ce but le débloquera, mais il sera suspendu ce lundi, laissant l’expérimenté Raheem Sterling (2 buts) aux commandes de l’attaque. Depuis le début d’année civile, Chelsea a marqué moins de buts en Premier League que Leicester qui a pourtant été relégué en juin. Progressivement, Pochettino retrouve quelques éléments blessés, puisque seuls Nkunku, Lavia, James ou Fofana sont toujours à l’infirmerie. Habituellement en réussite à Craven Cottage (1 seule défaite depuis 2006), Chelsea espère lancer sa saison lors de ce derby. Entre une solide équipe de Fulham et celle de Chelsea qui cherche à se rassurer, ce match du lundi pourrait être serré, et se conclure sans vainqueur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

