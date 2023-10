Fin de l’impensable mutisme pour Mykhaïlo Mudryk

Le syndrome Fernando Torres ?

Alors que l’Espagnol avait mis quatorze matchs et 732 minutes de jeu pour marquer avec Chelsea après avoir été acheté une soixantaine de millions d’euros à Liverpool en 2011, Mykhaïlo Mudryk a fait encore plus fort en 2023. Recruté pour 100 millions (dont 30 de bonus) en janvier, l’Ukrainien a trouvé le chemin du but au bout de neuf mois et 24 rencontres.

I repost it again to wake you up in a good mood. A goal to remember for Mudryk🦋 pic.twitter.com/lfrZEylvAi — Mudryked (@Mudryked) October 3, 2023

Lors de la septième journée de Premier League, l’ancien du Chakhtior Donetsk a en effet ouvert le score à la 18e minute pour lancer la victoire des Blues sur le terrain de Fulham. Et ouvrir son compteur avec le club anglais, donc. Une bonne nouvelle pour son entraîneur, Mauricio Pochettino ayant évoqué en conférence de presse « ce petit déclencheur pour créer de la confiance et commencer à croire en soi » à propos de son joueur quelques jours plus tôt.

Un mutisme pas comme les autres, pour un transfert pas commun non plus.

