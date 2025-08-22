Chelsea parvient encore à vendre un indésirable

Rennes et Chelsea, même combat.

Vous voulez vous débarrasser d’un objet dont vous ne souhaitez plus ? Demandez Chelsea au 0987 376 837 et il réglera tous vos problèmes ! Chelsea n’a pas acheté pour rien lors des saisons précédentes, mais il faut bien admettre que le club londonien sait vendre désormais.

25 millions, merci et au revoir

Après s’être séparés de Noni Madueke, João Félix, Armando Broja, Lesley Ugochukwu ou même Kiernan Dewsbury-Hall, les Blues viennent d’empocher un joli pactole avec la vente de Renato Veiga. Vous ne voyez pas qui c’était ? Mais si, ce grand latéral gauche qui a fait 18 matchs avec Chelsea et qui faisait partie des 40 joueurs de l’effectif d’Enzo Maresca !

Bon, on ne peut pas vous en vouloir de ne pas connaître le Portugais qui n’a fait qu’une demi-saison avec les Blues avant de déguerpir en prêt à la Juve. Désormais, c’est à Villarreal que l’ancien de Bâle va se régaler, aux côtés de Nicolas Pépé ou du très controversé Thomas Partey. Son sixième club en deux ans, à seulement 22 piges.

Prends ça, M’Baye Niang.

