Everton détourne un des 634 remplaçants de Chelsea

Chelsea continue son p’tit marché.

Acheté l’an passé, revendu cette année, Kiernan Dewsbury-Hall n’aura pas laissé une trace indélébile chez les Blues. KDH, à défaut d’être le KDB de la Premier League, rejoint Everton pour près de 30 millions d’euros. Une belle affaire pour un joueur qui n’a pas trop joué la saison passée. Cadre en Ligue Conférence League (1024 minutes pour quatre pions et trois caviars) et champion du monde, l’étudiant de Chelsea n’a que rarement évolué en Premier League (258 minutes). Une relance à Everton ne pourra lui faire que le plus grand bien.

Avec Grealish ?

Les Toffees, qui cherchent à attirer Jack Grealish en prêt, sont très actifs dans ce mercato. Entre les arrivées de Thierno Barry pour 30 millions ou le transfert définitif de Carlos Alcaraz (pas le tennisman, l’autre) pour 15 patates, le club de Liverpool a dépensé 87 millions sur ce mercato, en attendant l’achat d’un ailier. David Moyes a peut-être envie d’être ambitieux cette saison, en ne jouant ni le maintien, ni le ventre mou.

Étonnant.

