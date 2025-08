À la recherche d'une porte de sortie, Jack Grealish pourrait bien filer à Everton

Loin d’être Big Jack Horner.

La bière, les copains et le football. Jack Grealish n’est pas un monstre, bien au contraire. C’est un lad par excellence, que l’on aime ou non. D’accord, il a disparu des radars depuis plusieurs mois à Manchester City, mais l’ailier en a encore sous la pédale. Et ça, Everton et David Moyes l’ont bien compris. Selon The Athletic et The Telegraph, le club de Liverpool aurait entamé des discussions pour ramener le petit Grealish sur un terrain.

Un prêt serait sur la table

Everton, qui a tenté le coup Malick Fofana, foncerait donc sur l’expérience en la personne de Big Jack. L’Anglais a peu joué la saison dernière (sept titularisations la saison passée) et doit retrouver du temps de jeu pour se relancer avant la Coupe du monde 2026.

Les Toffees, en quête de ventre mou, ont peut-être trouvé leur roi.

