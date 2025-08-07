Thomas Partey à Villarreal, c’est officiel

Comme si rien n’avait changé.

Thomas Partey, inculpé pour cinq faits de viol et une agression sexuelle au Royaume-Uni, a officiellement retrouvé un club après son départ libre d’Arsenal début juillet. Villarreal a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord avec le Ghanéen de 32 ans pour une pige d’une saison.

Dans un communiqué, le club espagnol écrit être conscient « que le joueur fait l’objet d’une procédure judiciaire en Angleterre. Ce dernier clame fermement son innocence et nie toutes les accusations portées contre lui. Le club respecte la présomption d’innocence comme principe fondamental et attend la décision du tribunal ». Il sera jugé devant le tribunal d’Old Bailey le 2 septembre prochain.

El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26. El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025

L’audience du joueur devant le tribunal de Westminster ce mardi a détaillé les conditions de sa liberté sous caution, le joueur était donc libre de voyager à l’étranger. Histoire de mettre un peu d’eau dans son vin, Villarreal a tenu à réitérer dans son communiqué « son engagement ferme en faveur du respect et de la diversité » et à « condamner tout acte de violence sous toutes ses formes, qu’il soit sexiste […] ou portant atteinte à la dignité humaine ».

<iframe loading="lazy" title="Dalida, Alain Delon - Paroles, paroles" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LYAvhujK4nA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

L'arrivée de Partey à Villarreal dépendra de son procès