Chelsea met le grappin sur Liam Delap

L’arche de Todd se remplit.

Après s’être séparé de Jadon Sancho en début de semaine, Chelsea s’offre les services de Liam Delap, fils de Rory. L’attaquant anglais de 22 ans, qui évoluait à Ispwich Town, pourra s’asseoir sur la pelouse de Stamford Bridge, le banc étant déjà au complet.

Un jeune prometteur

Formé à Derby County puis à Manchester City, Liam Delap avait été acheté pour 18 millions d’euros par le 19e de Premier League. Chelsea vient de débourser le double pour le rapatrier dans la capitale.

It's official. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2025

Pour sa première saison complète dans l’élite du football anglais, Liam Delap aura (un peu) marqué les esprits dans un club où rien n’allait, inscrivant douze buts et délivrant deux passes décisives.

Dans le communiqué du club, la nouvelle recrue des Blues affirme : « Je comprends l’importance de ce club et je vois la trajectoire qu’il suit avec ces joueurs et l’entraîneur. Ce sera un endroit incroyable pour me développer, et j’espère y accomplir des choses extraordinaires et aider le club à remporter davantage de trophées. »

Sinon il reste des numéros à prendre ?

La sélectionneuse de la Finlande se trompe et convoque une joueuse de 51 ans