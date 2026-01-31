S’abonner au mag
Guy Roux se paye le directeur sportif d’Auxerre

Guy Roux se paye le directeur sportif d'Auxerre

87 ans, et alors ? Ancien entraîneur emblématique d’Auxerre, Guy Roux a toujours des choses à dire sur le club de sa vie malgré son âge avancé. Et bien souvent, il n’y va pas de main morte : interrogé dans les colonnes de L’Est éclair, l’ex-technicien est revenu sur la situation compliquée de Christophe Pélisser… en égratignant surtout David Wantier, qui n’aurait pas la légitimité pour occuper sa fonction actuelle.

« Le travail de Christophe est difficile. Il doit obtenir des résultats en ayant le plus petit budget de la division et doit faire, en plus, avec un directeur sportif qu’on lui a imposé. Ce Monsieur Wantier était marchand de voitures ; il n’a jamais joué au football. Ça me gêne qu’il n’ait jamais joué ? Non, il n’y a rien qui me gêne. Mais l’AJA serait infiniment plus forte si ce gars-là n’était plus là », a ainsi balancé la légende, honnête. À ajouter dans la liste.

