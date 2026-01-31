S’abonner au mag

Une star italienne très proche du Paris FC !

Il a déjà dit non à l’Arabie saoudite, mais il pourrait maintenant dire oui au Paris FC : actuellement en échec à Bologne, Ciro Immobile devrait en effet signer pour le club de la capitale d’après les informations de L’Équipe. Un transfert qui, s’il se confirmait, serait inattendu.

Car l’attaquant, légende de la Lazio, représente évidemment un grand nom : l’avant-centre, qui a remporté l’Euro 2021, compte pas moins de 57 sélections avec l’Italie et rassemble notamment quatre titres de meilleur buteur en Serie A (2014, 2018, 2020, 2022). Autant dire que ça aurait de la gueule, même si la sienne est bien celle d’un joueur de 35 ans.

