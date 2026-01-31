S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

La fâcheuse phobie de Fabien Centonze

FC
La fâcheuse phobie de Fabien Centonze

Un admirateur de Dennis Bergkamp ? En tout cas, Fabien Centonze partage la même phobie que l’ancien attaquant des Pays-Bas : comme l’ex d’Arsenal, le joueur de Nantes a peur de prendre l’avion. « Les microsecousses, je sens tout. Je ne pars même pas en vacances », a ainsi expliqué le latéral, pour L’Équipe.

Et le Français de continuer : « Je fais tout en voiture, à proximité. Je n’ai jamais fait de long voyage. Peut-être que si je dois faire 8 heures de vol, je prends un truc qui me shoote, je dors tout le trajet, oui, je le ferais. Il y a des vols où j’avais les jambes qui tremblaient au point d’avoir des pointes dans les mollets. » Qu’il se rassure, il n’est pas le seul… et son impact carbone n’en sort que meilleur.

Dépitée, la Brigade Loire annonce qu’elle a besoin de faire une pause

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
169

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!