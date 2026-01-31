Le PSG amputé de deux joueurs importants

Une infirmerie vide ? Cette saison, le Paris Saint-Germain ne connaît pas. La preuve, encore, avec son déplacement à Strasbourg lors de la vingtième journée de Ligue 1 : pour ce voyage piégeux, le club de la capitale devra faire sans Khvicha Kvaratskhelia ni Fabian Ruiz et sans Quentin Ndjantou.

Blessé lors du match nul contre Newcastle durant l’ultime journée de phase de poule de Ligue des champions, le premier est touché à la cheville. Indisponible depuis la défaite sur la pelouse du Sporting Lisbonne, toujours en C1, le deuxième est gêné suite à sa contusion au genou gauche. Quant au troisième, il est encore en phase de reprise. Ça le fera quand même ?

