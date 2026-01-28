Le PSG jouera les barrages !

C’est un match nul qui ne fait pas du tout les affaires du PSG : en ne prenant qu’un point à domicile contre Newcastle, ce mercredi soir (1-1), le champion d’Europe rate le top 8 et devra passer le mois prochain par les barrages, où il pourrait croiser... Monaco.

PSG 1-1 Newcastle

Buts : Vitinha (8e) pour le PSG // Willock (45e+2) pour les Magpies

La glissade à la dernière minute, ce n’était pas prévu. Le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un match nul, ce mercredi soir, contre Newcastle au Parc des Princes (1-1) et termine à la 11e place de la phase de groupes de Ligue des champions. Le top 8 échappe donc au champion d’Europe en titre, qui défiera Qarabağ ou… Monaco le mois prochain pour tenter de se frayer un chemin en huitièmes de finale.

Pas de Lucas Chevalier ou de Désiré Doué sur le terrain, Luis Enrique avait décidé de faire des choix et de ne pas trembler pour cette dernière de la saison en phase de ligue. Ce n’était pas le stress du vide de l’OM ou de Monaco, mais devoir passer par la case barrages comme la saison précédente n’aurait pas été une bonne nouvelle pour le champion d’Europe en titre, qui a vu Khvicha Kvaratskhelia sortir très tôt après une grosse faute d’Anthony Elanga (22e). Un renfort de plus pour l’infirmerie, alors que le Géorgien avait eu le temps de se montrer décisif en trouvant Vitinha, qui avait ensuite joué avec la défense de Newcastle pour placer une frappe précise au fond des filets (1-0, 8e).

Un PSG toujours barbouillé

Le Portugais aurait pu ouvrir le score encore plus tôt, peut-être, si Ousmane Dembélé lui avait laissé le penalty provoqué dès les premières secondes par une mimine de Lewis Miley et non transformé par le Français, butant sur Nick Pope, parti du bon côté (4e). Le portier des Magpies a gardé la main ferme un peu plus tard devant le Ballon d’or (11e), avant qu’un PSG dominateur et poussif (oui, oui, c’est possible) ne se fasse surprendre par l’efficacité des Anglais et un coup de billard de caboches dans la surface à la suite d’un long coup franc botté par Sandro Tonali : une tête de Marquinhos en retrait, une tête de Dan Burn et celle victorieuse de Joe Willock pour son tout premier but en Ligue des champions (1-1, 45e+2).

Gros coup dur pour le PSG avec cette terrible blessure de Kvaratskhelia 😖 Le Géorgien est obligé de céder sa place à Désiré Doué après 23 minutes de jeu 🤕#PSGNUFC | #UCL pic.twitter.com/PvFcaChTc3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Le score était plié, puisqu’il n’a pas bougé dans une seconde période où le PSG a beaucoup trop peiné à se montrer dangereux et durant laquelle Newcastle a même eu quelques opportunités pour glacer le Parc des Princes, entre le deuxième but logiquement refusé à Willock (57e), les arrêts de Safonov devant Ramsey, Gordon et Barnes (51e, 73e, 84e). Paris a souffert et n’a pas réussi à reprendre le dessus sur son adversaire anglais, Barcola, Zaïre-Emery et surtout Dembélé se montrant trop peu précis pour faire plier une seconde fois le brave Pope. Jusqu’à la 81e minute, pourtant, le PSG était encore installé dans le top 8, avant de se faire doubler par le Sporting, Chelsea ou encore l’Inter.

Les superstitieux diront que c’est un copié-collé de la saison passée.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (Mayulu, 87e), Vitinha, Neves (Mbaye, 87e) – Kvaratskhelia (Doué, 22e), Dembélé, Barcola (Ramos, 69e). Entraîneur : Luis Enrique.

Newcastle (3-4-2-1) : Pope – Thiaw, Botman, Burn – Mikey, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga (Gordon, 68e), Willock (Barnes, 68e) – Woltemade (Wissa, 79e). Entraîneur : Eddie Howe.

Kvaratskhelia touché à la cheville droite lors de PSG-Newcastle