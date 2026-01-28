S’abonner au mag
Safonov préféré à Chevalier pour PSG-Newcastle

CG
La réponse est donc : oui, il faut (un peu) s’inquiéter pour Lucas Chevalier au PSG. Plus d’un mois après s’être blessé lors de sa finale héroïque en Coupe intercontinentale, Matveï Safonov est de retour dans le game.

Plus d’un mois après la finale de la Coupe intercontinentale

Luis Enrique a décidé d’aligner le gardien russe comme titulaire, le préférant à Chevalier, pour le dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Un deuxième match pour lui cette saison en C1 après la rencontre face à l’Athletic Club.

Et sinon ? Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont bien présents dans le onze parisien, tout comme Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery, qui retrouve une place au milieu de terrain. À noter que Désiré Doué débutera sur le banc, le trio offensif étant composé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Il y a un top 8 à accrocher.

CG

