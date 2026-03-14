S’abonner au mag
  • International
  • Côte d’Ivoire

Elye Wahi opte pour une nouvelle nationalité sportive

FC
7 Réactions
Elye Wahi opte pour une nouvelle nationalité sportive

Une nouvelle supplémentaire pour la Côte d’Ivoire, en ce riche samedi ! Après l’officialisation d’un match amical entre les Éléphants et la France prévu le jeudi 4 juin à Nantes, le pays africain vient d’apprendre qu’Elye Wahi réalisait des démarches pour acquérir le passeport ivoirien.

Sélectionné avec les Bleus chez les équipes de jeunes par le passé, l’attaquant de Nice – dont les parents sont ivoiriens – pourrait donc disputer la Coupe du monde 2026 et sa carrière prendre un coup de boost supplémentaire. Le nouveau Didier Drogba, pourquoi pas ?

Top 10 : ne parlez pas de remplaçants, dites supersubs

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Auxerre (1-0)
Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Revivez Marseille-Auxerre (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.