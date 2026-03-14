Elye Wahi opte pour une nouvelle nationalité sportive

Une nouvelle supplémentaire pour la Côte d’Ivoire, en ce riche samedi ! Après l’officialisation d’un match amical entre les Éléphants et la France prévu le jeudi 4 juin à Nantes, le pays africain vient d’apprendre qu’Elye Wahi réalisait des démarches pour acquérir le passeport ivoirien.

Sélectionné avec les Bleus chez les équipes de jeunes par le passé, l’attaquant de Nice – dont les parents sont ivoiriens – pourrait donc disputer la Coupe du monde 2026 et sa carrière prendre un coup de boost supplémentaire. Le nouveau Didier Drogba, pourquoi pas ?

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