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À Miami, Lionel Messi jouera face à la tribune Messi

CT
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À Miami, Lionel Messi jouera face à la tribune Messi

Renommez tout de suite le club Inter Messi tant qu’à faire. La franchise MLS de Miami jouera tous ses matchs à domicile dans un nouveau stade à partir du 4 avril : le Nu Stadium, enceinte de 25 000 places, dont une des tribunes portera le nom de Lionel Messi.

« D’abord, les recruteurs avaient son nom. Ensuite, les maillots, les drapeaux, les murs, les trophées, les nouveau-nés… Et à partir d’aujourd’hui et pour toujours, cette tribune (Lionel Messi Stand) aura son nom », entend-on dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce vendredi.

À jamais dans le cœur des Floridiens

Arrivé à Miami en 2023, Lionel Messi a permis à la jeune franchise détenue par David Beckham de franchir un palier. L’Inter Miami a remporté la Leagues Cup en 2023 et la MLS en décembre 2025. La Pulga détient déjà les records de meilleur buteur et passeur du club avec 82 buts et 44 passes décisives en 94 matchs. Sous contrat jusqu’en 2028, le génie argentin n’a pas fini d’éclabousser le championnat nord-américain de son talent.

Et si ça donnait des idées à d’autres ? Une tribune Bouna Sarr à Metz, ça aurait de la gueule, non ?

Le coup franc chanceux de Lionel Messi avec l’Inter Miami

CT

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