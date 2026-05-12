S’abonner au mag
  • International
  • Italie

Claudio Ranieri serait (encore) prêt à sortir de sa retraite à une condition

EM
6 Réactions
Claudio Ranieri serait (encore) prêt à sortir de sa retraite à une condition

Elle semble si loin, cette saison 2015-2016 où Leicester avait fait vibrer la planète football. Des joueurs inconnus au bataillon, une Premier League soulevée au nez et à la barbe des mastodontes de Londres et de Manchester ; à la baguette, un certain Claudio Ranieri. L’Italien n’a pas caché son chagrin face à la chute des Foxes, désormais relégués en League One, lors des Gianni di Marzio Awards : « Je suis désolé de les voir relégués. Les voir en League One me rend vraiment triste, très triste. »

Petit message à la Nazionale

Ranieri n’est pas du genre à se morfondre trop longtemps. Profitant de la tribune, il a pensé à agiter son CV sous le nez de la fédération italienne, dont le poste de sélectionneur est vacant depuis le départ de Gennaro Gattuso. Le message est limpide : « Quand ton pays t’appelle, tu dis oui, et c’est tout. » Une sortie de retraite de plus pour The Tinkerman ? Ce serait la troisième pour celui qui avait déjà assuré un rôle de conseiller de la Nazionale.

Rappel : Didier Deschamps est bientôt libre.

La clim pour Marco Verratti

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
76
18

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.