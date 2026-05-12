Claudio Ranieri serait (encore) prêt à sortir de sa retraite à une condition

Elle semble si loin, cette saison 2015-2016 où Leicester avait fait vibrer la planète football. Des joueurs inconnus au bataillon, une Premier League soulevée au nez et à la barbe des mastodontes de Londres et de Manchester ; à la baguette, un certain Claudio Ranieri. L’Italien n’a pas caché son chagrin face à la chute des Foxes, désormais relégués en League One, lors des Gianni di Marzio Awards : « Je suis désolé de les voir relégués. Les voir en League One me rend vraiment triste, très triste. »

🎙 Ranieri ému par la chute des Foxes : "Ça me fait vraiment mal"#beINSPORTS pic.twitter.com/3yXAHH5auY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 12, 2026

Petit message à la Nazionale

Ranieri n’est pas du genre à se morfondre trop longtemps. Profitant de la tribune, il a pensé à agiter son CV sous le nez de la fédération italienne, dont le poste de sélectionneur est vacant depuis le départ de Gennaro Gattuso. Le message est limpide : « Quand ton pays t’appelle, tu dis oui, et c’est tout. » Une sortie de retraite de plus pour The Tinkerman ? Ce serait la troisième pour celui qui avait déjà assuré un rôle de conseiller de la Nazionale.

Rappel : Didier Deschamps est bientôt libre.

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