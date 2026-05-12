S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal

Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

CT
Réactions
Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

Qui a dit que la Ligue des champions était forcément finie pour les Marseillais en phase de ligue ? M6, diffuseur des finales de C1 en clair jusqu’en 2027, retransmettra la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, le 30 mai (18 heures).

Au micro des affiches du championnat de France sur Ligue 1+, Xavier Domergue commentera la finale européenne sur la sixième chaîne de France, en compagnie de Benoît Cheyrou. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille retrouvera son habituel compère à l’échelle européenne, dans la Puskas Arena de Budapest.

Pas de back-to-back pour Kombouaré

Il succède à Antoine Kombouaré, l’ancien entraîneur du club parisien, qui accompagnait Xavier Domergue lors de la finale de 2025. Comme le rapporte L’Équipe, M6 prendra l’antenne dès 17 heures pour un avant-match présenté par Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah, habituellement sur Ligue 1+.

Chelsea et Strasbourg ont trouvé leurs alter égo du côté des médias.

L’arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par cœur

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
76
10

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.