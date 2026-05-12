Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

Qui a dit que la Ligue des champions était forcément finie pour les Marseillais en phase de ligue ? M6, diffuseur des finales de C1 en clair jusqu’en 2027, retransmettra la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, le 30 mai (18 heures).

Au micro des affiches du championnat de France sur Ligue 1+, Xavier Domergue commentera la finale européenne sur la sixième chaîne de France, en compagnie de Benoît Cheyrou. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille retrouvera son habituel compère à l’échelle européenne, dans la Puskas Arena de Budapest.

Pas de back-to-back pour Kombouaré

Il succède à Antoine Kombouaré, l’ancien entraîneur du club parisien, qui accompagnait Xavier Domergue lors de la finale de 2025. Comme le rapporte L’Équipe, M6 prendra l’antenne dès 17 heures pour un avant-match présenté par Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah, habituellement sur Ligue 1+.

Chelsea et Strasbourg ont trouvé leurs alter égo du côté des médias.

L’arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par cœur