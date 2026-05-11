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Un lot de consolation pour Michael Olise

JF
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Un lot de consolation pour Michael Olise

Il n’aura pas la Ligue des champions, mais il aura un trophée UNFP. Devant des coéquipiers en sélection et un sélectionneur hilares, Michael Olise a reçu le prix du meilleur joueur français évoluant à l’étranger. Devançant Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Hugo Ekitike ou William Saliba, le joueur du Bayern Munich s’est dit très heureux de recevoir ce trophée avant de faire preuve de sa timidité légendaire au moment de répondre aux questions des journalistes sur l’estrade.

Avant la Coupe du monde, cette venue à Paris a surtout été l’occasion pour l’ailier de prendre un sacrée bain de foule ainsi que de recevoir les compliments de Florent Malouda, qui le connaît depuis tout petit.

Et si Cherki est sacré champion d’Angleterre, on partage le trophée ?

Quel surnom pour cette équipe d’Arsenal ?

JF

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