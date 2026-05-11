Marseille tient son directeur sportif

Il n’y a pas que les Trophées UNFP dans la vie ! Alors que Marseille vit une sacrée période de turbulences, un homme pourrait bien apporter de la stabilité l’an prochain. Si Stéphane Richard va prendre la présidence du club, il semble qu’il va être rejoint dans sa mission par Grégory Lorenzi. À Brest depuis 10 ans, le directeur sportif va prendre la direction du Sud, mais pas celle de Nice, qui le draguait aussi, pour y occuper le même poste.

Un sacré challenge

Selon L’Équipe, l’ancien brestois va bien filer du côté de Marseille pour reprendre le poste laissé vacant par le départ de Medhi Benatia. Nul doute que la mission sera plus ardue à l’OM qu’à Brest, mais ses exploits en Bretagne peuvent laisser songeurs les supporters olympiens.

Ses premières tâches ne seront toutefois pas des plus aisées, puisque le Corse devra bâtir un effectif, trouver un nouveau coach et relancer une dynamique bien négative du côté du Vélodrome. Ça fait une sacrée liste de courses ça.

C’est ce qu’on appelle aimer les défis !

Habib Beye, emporté par la houle