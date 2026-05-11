Gerónimo Rulli affecté par l’ambiance à Marseille

L’allégorie du Spleen de Baudelaire. Après le court succès des Marseillais sur la pelouse havraise (0-1) dont il a été l’un des grands artisans, Gerónimo Rulli s’est présenté face à la presse à l’issue de la rencontre en se montrant particulièrement affecté par la dernière mise au vert.

De la souffrance et des bienfaits

« Je préfère ne pas beaucoup parler avant que la saison ne soit finie. C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas. On a formé une très belle équipe avec le staff pendant cette semaine. Et le match qu’on a fait aujourd’hui fait plaisir », a expliqué le gardien argentin.

Celui qui a effectué une parade décisive face à Issa Soumaré a toutefois trouvé du positif dans ces regroupements collectifs successifs : « Ça va plus loin que la mise au vert. Cette semaine, on a beaucoup souffert mais la vérité, c’est qu’on était content d’être ensemble entre nous. On a essayé de passer du bon temps ensemble. On s’est très bien entraîné avec beaucoup d’intensité, des doubles séances. Mais le plus important, c’est qu’on a gagné. Le reste n’importe pas. »

Seul Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pu profiter des bienfaits de ces rassemblements.

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