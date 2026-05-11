Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien

Presque champion mon frère ! Alors que le PSG s’est imposé face à Brest grâce au but de Désiré Doué en fin de match (1-0), Luis Enrique n’a pas boudé son plaisir en conférence de presse : « On est champion déjà, à 99,9% », s’est réjoui le tacticien espagnol. La victoire barcelonaise dans le Clásico (2-0) et son nouveau titre de champion ont également fait le bonheur de l’ancien coach blaugrana.

🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona 🤣🔝 "¡Toma!" 📹 @Mesli_Dounia 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZOltvf7uHl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 10, 2026

Lens dans le viseur

Pour que les Parisiens remportent pour la 14e fois de leur histoire la Ligue 1 dès mercredi, il faudra empocher les trois points ou au moins faire match nul face à Lens qui compte six points de retard sur le PSG. Une donnée que Luis Enrique a parfaitement en tête : « Ce succès nous permet de préparer de manière individuelle les deux derniers matchs de championnat qu’il reste pour arriver dans les meilleures conditions physiques, mentales, individuelles et collectives. » Il n’a toutefois pas oublié de saluer la performance des Sang et Or cette saison : « Il faut souligner ce qu’a fait Lens toute la saison, ils ont été à un niveau incroyable. Ça a été très difficile pour nous, les deux derniers championnats qu’on avait gagnés, ça a été plus tranquille. »

Destination finale.

Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien