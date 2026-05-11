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Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien

LB
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Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien

Presque champion mon frère ! Alors que le PSG s’est imposé face à Brest grâce au but de Désiré Doué en fin de match (1-0), Luis Enrique n’a pas boudé son plaisir en conférence de presse : « On est champion déjà, à 99,9% », s’est réjoui le tacticien espagnol. La victoire barcelonaise dans le Clásico (2-0) et son nouveau titre de champion ont également fait le bonheur de l’ancien coach blaugrana.

Lens dans le viseur

Pour que les Parisiens remportent pour la 14e fois de leur histoire la Ligue 1 dès mercredi, il faudra empocher les trois points ou au moins faire match nul face à Lens qui compte six points de retard sur le PSG. Une donnée que Luis Enrique a parfaitement en tête : « Ce succès nous permet de préparer de manière individuelle les deux derniers matchs de championnat qu’il reste pour arriver dans les meilleures conditions physiques, mentales, individuelles et collectives. » Il n’a toutefois pas oublié de saluer la performance des Sang et Or cette saison : « Il faut souligner ce qu’a fait Lens toute la saison, ils ont été à un niveau incroyable. Ça a été très difficile pour nous, les deux derniers championnats qu’on avait gagnés, ça a été plus tranquille. »

Destination finale.

Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien

LB

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