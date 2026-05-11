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« Nous devons faire passer le collectif avant l’individuel », assure Álvaro Arbeloa

LB
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« Nous devons faire passer le collectif avant l’individuel », assure Álvaro Arbeloa

Le jeu avant le je. Défait par le FC Barcelone et assuré d’achever l’exercice 2025-2026 sur une saison blanche pour la première fois depuis 2021, Álvaro Arbeloa a pointé l’ensemble des problèmes qui gangrène le club merengue.

Pas de grande révolution au mercato

« Nous devons faire passer le collectif avant l’individuel, avoir une vision très claire. C’est pour moi le point de départ. Nous avons laissé filer beaucoup de points dans des matchs que nous ne pouvions pas perdre, on ne peut pas se le permettre », a confié le tacticien madrilène après la rencontre.

Malgré les guerres de clocher au sein de l’effectif merengue ces dernières semaines, Arbeloa n’a pas souhaité pointer du doigt son effectif et ne souhaite pas un grand chamboulement cet été : « Nous avons un excellent effectif, dont nous pouvons tirer un meilleur parti. Ces derniers mois n’ont pas été faciles, avec de nombreuses absences de joueurs importants. Le club cherchera toujours à s’améliorer, mais nous disposons d’un effectif composé de très bons joueurs que n’importe quelle équipe européenne s’arracherait. » En tout cas, le tacticien madrilène a fait une promesse : « Le Real Madrid revient toujours : nous sommes tombés de nombreuses fois et nous nous sommes relevés tout autant de fois. »

La chute plus importante que l’atterrissage donc ?

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LB

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