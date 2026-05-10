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José Mourinho balaye la rumeur qui l'envoie au Real Madrid

AL
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José Mourinho balaye la rumeur qui l'envoie au Real Madrid

Faut-il vraiment croire le Special One ?

Alors que son équipe est au coude-à-coude avec le Sporting pour finir deuxième du championnat portugais, José Mourinho a vu son nom être associé ces derniers jours au Real Madrid, plus que jamais en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Mais l’entraîneur portugais le jure, il n’a parlé à personne de la Maison Blanche« On continue de parler du Real Madrid, et pour ma part, je continue de fuir ce sujet, sincèrement. Je n’ai eu aucun contact avec le président ni avec aucun autre responsable du club. En fin de saison, je ne parle à personne. Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid et je n’en aurai aucun jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril », a-t-il lâché en conférence de presse dimanche.

Une porte pas définitivement fermée pour autant

Fin communicant comme il est, Mourinho n’a pas non plus enterré définitivement la possibilité d’un retour, laissant un indice dans ses mots : « Il y aura une période pendant laquelle je serai libre de de parler à qui je jugerai bon de parler, mais d’ici là, tout ce qui a filtré de réunions et d’appels, n’est que pure spéculation. »

On en connaît un qui ne dirait pas non à quelques joutes verbales avec Tchouaméni et Valverde.

Un ancien de la maison pour coacher le Real Madrid ?

AL

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