Rome conserve son rêve de Ligue des champions intact dans la folie de Parme

Parma 2-3 Roma

Buts : Strefezza (47e) et Keita (87e) pour les Gialloblu // Malen (22e et 90e+10, SP) et Rensch (90e+4) pour les Giallorossi

Expulsion : Britschgi (90e+9) côté parmesans.

Un entraîneur de 30 ans contre un autre de 68 ans, ça peut donner du spectacle : voilà un petit résumé de ce Parme-Rome. La plus grande histoire de la Serie retiendra que la Roma a renversé Parma en marquant deux buts dans le temps additionnel. Avec ce scénario dingue, l’équipe de Gian Piero Gasperini ne lâche rien dans sa quête de Ligue des champions. À deux journées de la fin, elle revient à égalité du Milan, quatrième, et à un point de la Juve, troisième. Le derby du week-end prochain s’annonce explosif.

🤩 | Donyell Malen, encore lui ! 🎯🇳🇱 #ParmaRoma 1️⃣2️⃣ buts cette saison en championnat alors qu’il est arrivé au mois de janvier. 😮‍💨 pic.twitter.com/grE3W6Qjoq — DAZN France (@DAZN_FR) May 10, 2026

Dans la Malen, des buts

Carlos Cuesta, le plus jeune coach des cinq grands championnats, pensait avoir flairé le bon coup en titularisant Mandela Keita le jour de ses 24 ans. Devant ses parents, le milieu belge a marqué son premier but depuis près de trois ans, mais pensait surtout faire basculer la saison de la Roma. L’équipe de la capitale, qui menait au score grâce à l’inévitable Donyell Malen (0-1, 22e), super recrue de l’hiver, voyait alors ses rêves de C1 s’éloigner. C’était compter sans une frappe en dehors de la surface de l’entrant Devyne Rensch, puis un penalty de ce diable de Donyell Malen (2-3, 90e+10). Le Néerlandais marque déjà son treizième but en quinze matchs.

Quel début de soirée !

La Roma bat Parme grâce à un super coup franc