Un enfant de 9 ans roué de coups lors d’un tournoi

Affligeant. Lors d’un tournoi U11 à Vendin-le-Vieil (Hauts-de-France) vendredi, Matthéo, un jeune joueur de l’AS Auchy-les-Mines âgé de 9 ans, a été roué de coups. Les faits se sont déroulés après la finale face à l’AFC Creil, remportée par le club du Pas-de-Calais (2-0). Le garçon a été pris à partie par cinq joueurs du club de l’Oise. Le président de l’AS Auchy-les-Mines a raconté la scène à La Voix du Nord.

« Au coup de sifflet final, il y a eu un attroupement au milieu du terrain, décrit Julien Borie. Matthéo a été bousculé par un joueur de Creil. Il l’a bousculé à son tour. Là, un autre joueur de Creil l’a balayé. Et quand Matthéo a été au sol, 5 joueurs l’ont frappé à coups de pied au torse et à la tête. »

Évacué par les pompiers

Suite à ces faits graves, le jeune joueur a été évacué par les pompiers vers l’hôpital de Lens, sous les applaudissements des enfants des autres clubs qui lui ont réservé une haie d’honneur. De nombreux clubs présents au tournoi et l’AFC Creil, qui a publié un communiqué, ont ensuite publié des messages pour soutenir le jeune footballeur, nommé meilleur joueur du tournoi.

Matthéo, sorti sans séquelle le jour même, a tenu à remercier par une vidéo publiée sur la page Facebook du club de l’AS Auchy-les-Mines. Les cinq joueurs auteurs des coups ont été identifiés et le président alciaquois va saisir la Ligue des Hauts-de-France.

Affaire à suivre.

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