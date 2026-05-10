S’abonner au mag
  • France
  • Fait divers

Un enfant de 9 ans roué de coups lors d’un tournoi

TM
3 Réactions
Un enfant de 9 ans roué de coups lors d’un tournoi

Affligeant. Lors d’un tournoi U11 à Vendin-le-Vieil (Hauts-de-France) vendredi, Matthéo, un jeune joueur de l’AS Auchy-les-Mines âgé de 9 ans, a été roué de coups. Les faits se sont déroulés après la finale face à l’AFC Creil, remportée par le club du Pas-de-Calais (2-0). Le garçon a été pris à partie par cinq joueurs du club de l’Oise. Le président de l’AS Auchy-les-Mines a raconté la scène à La Voix du Nord.

« Au coup de sifflet final, il y a eu un attroupement au milieu du terrain, décrit Julien Borie. Matthéo a été bousculé par un joueur de Creil. Il l’a bousculé à son tour. Là, un autre joueur de Creil l’a balayé. Et quand Matthéo a été au sol, 5 joueurs l’ont frappé à coups de pied au torse et à la tête. »

Évacué par les pompiers

Suite à ces faits graves, le jeune joueur a été évacué par les pompiers vers l’hôpital de Lens, sous les applaudissements des enfants des autres clubs qui lui ont réservé une haie d’honneur. De nombreux clubs présents au tournoi et l’AFC Creil, qui a publié un communiqué, ont ensuite publié des messages pour soutenir le jeune footballeur, nommé meilleur joueur du tournoi.

Matthéo, sorti sans séquelle le jour même, a tenu à remercier par une vidéo publiée sur la page Facebook du club de l’AS Auchy-les-Mines. Les cinq joueurs auteurs des coups ont été identifiés et le président alciaquois va saisir la Ligue des Hauts-de-France.

Affaire à suivre.

Le Clásico sans Mbappé, mais avec Tchouaméni

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.