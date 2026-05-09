Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli

Wolfsburg 0-1 Bayern Munich

But : Olise (56e) pour le Rekordmeister

Les expected goals ne veulent rien dire. Alors que le Bayern est champion d’Allemagne depuis plusieurs semaines déjà, les Bavarois devaient réagir après leur élimination mercredi de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Wolfsburg de son côté jouait sa survie dans l’élite du football allemand sur cette rencontre, mais comme souvent à la fin c’est le Bayern qui gagne (0-1)

Éternels regrets

Malgré sa dévotion en attaque et sa volonté d’aller matraquer les buts du Bayern, Wolfsburg n’est pas parvenu à trouver la faille. La faute à un très solide Jonas Urbig, doublure de Manuel Neuer, qui a multiplié les interventions décisives en première période (28e, 29e, 38e). Les Bavarois auraient toutefois pu ouvrir le score avant la pause après le penalty concédé par la défense des Wölfe mais totalement dévissé par Harry Kane qui a tapé à côté (36e).

Mais avoir 2.32 d’expected goals à la mi-temps ne remplace pas pour autant les buts dans la réalité. Et à ce petit jeu, c’est bien le Bayern qui s’est montré le plus efficace, une nouvelle fois grâce à Michael Olise qui s’est offert un but en soliste (0-1, 56e). Un but et une défaite synonymes de cataclysme pour les protégés de Dieter Hecking qui ne peuvent désormais plus se sortir de la zone de relégation. Pire encore, le VfL est à égalité de points avec Sankt Pauli, premier relégable et battu plus tôt ce samedi après-midi par Leipzig (2-1). Hasard du calendrier, Wolfsburg se déplacera au Millerntor samedi prochain pour savoir qui des Loups ou des Pirates aura une dernière cartouche pour rester en Bundesliga via les barrages.

C’est le Werder qui fait la fête.

VfL Wolfsburg (3-5-2) : Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi, Wimmer (Majer, 66e), Vini Souza (Gerhardt, 74e), Eriksen (Svanberg, 66e), Mæhle – Daghim (Shiogai, 74e), Pejcinović. Entraîneur : Dieter Hecking.

FC Bayern München (4-2-3-1) : Urbig – Stanisić, Kim (Upamecano, 46e), Ito, Bischof – Kimmich, Goretzka (Laimer, 46e) – Olise, Kane, Musiala – Jackson (Díaz, 58e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Comme toujours, le Bayern démolit Wolfsbourg