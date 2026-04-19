Le Bayern achève Stuttgart et remporte la 35e Bundesliga de son histoire

Bayern Munich 4-2 Stuttgart

Buts : Guerreiro (31e), Jackson (33e), Davies (37e), Kane (52e) pour le Rekordmeister // Führich (21e), Andres (89e) pour die Roten

Die Rekormeister a encore frappé. La donnée était simple pour le Bayern avec la défaite du Borussia Dortmund face à Hoffenheim samedi (2-1) : gagner face à Stuttgart et ajouter une nouvelle ligne au palmarès bavarois en remportant pour la 35e fois de son histoire le championnat allemand. Une formalité pour Vincent Kompany et ses protégés qui auront mis moins d’une mi-temps pour s’offrir un nouveau succès et une nouvelle Bundesliga pour finalement s’imposer 4 à 2.

Six minutes pour un nouveau titre

Si la force offensive bavaroise n’est plus à démontrer cette saison, la machine s’est toutefois enrayer en début de match puisque ce sont les visiteurs qui ont pris les devants au tableau d’affichage grâce à Chris Führich qui a parfaitement transformé l’offrande de Bilal El-Khannouss avec une frappe croisée en première intention (0-1, 21e). Il n’en fallait pas plus pour piquer l’ego des protégés de Vincent Kompany. Il n’a suffi que de dix minutes à Raphaël Guerreiro pour ramener son équipe à hauteur bien aidé par la transversale (1-1, 31e). Nicolas Jackson est parvenu à inscrire le but du break deux minutes plus tard après la bonne combinaison entre Luis Díaz et l’international sénégalais (2-1, 34e). Pas de but aujourd’hui pour Díaz mais un doublé de passe décisive puisque l’international colombien est à l’origine du but du chaos inscrit par Alphonso Davies (3-1, 37e).

𝑴𝒆𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓. Mehr als verdient. Was für ein Team. 🔥 pic.twitter.com/8Oj8fNMFBt — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026

Pas question de se relâcher pour les Bavarois qui ont enfoncé un peu plus le clou en seconde période grâce à Harry Kane qui a vu la frappe de Leon Goretzka détounée par Alexander Nübel lui revenir dans les pieds (4-1, 52e). Mais le plus beau but de la rencontre a bien été inscrit par Stuttgart et par Chema Andrès qui a trompé la vigilance de Jonas Urbig en fin de rencontre d’un extérieur du gauche (4-2, 89e).

Et dire qu’il reste encore quatre journées à jouer.

FC Bayern Munich (4-2-3-1) : Urbig – Davies (Laimer, 62e), Ito, Kim, Stanišić (Olfi, 85e) – Goretzka, Kimmich – Díaz (Olise, 46e), Musiala (Kane, 46e), Guerreiro (Ndiaye, 76e) – Jackson. Entraîneur : Vincent Kompany.

VfB Stuttgart (4-2-3-1) : Nübel – Vagnoman, Jeltsch (Jaquez, 46e), Chabot, Hendriks – Karazor, Stiller (Andres, 66e) – El Khannouss, Führich (Mittelstädt, 66e), Leweling (Demirović, 76e) – Tomas (Bouanani, 85e). Entraîneur : Sebastian Hoeness.

Concurrent humilié, triplé de Kane : du classique pour le Bayern