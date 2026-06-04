Mourinho attaque la fédération turque

Cette fois, pas de bus. José Mourinho a engagé des poursuites contre la Fédération turque devant la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que sa liberté d’expression a été violée lorsqu’il entraînait Fenerbahçe.

Il n’y a pas que les journalistes qui voient leur liberté d’expression malmenée en Turquie, 163e sur 180 au classement de Reporters sans frontières. En mars 2025, le Portugais a déposé une requête contre la Fédération turque de football, qui lui avait infligé une sanction pour des comportements jugés inappropriés et antisportifs envers des supporters adverses et des arbitres. Traduction : Mourinho a encore dit tout haut ce qu’il aurait peut-être dû garder pour lui.

Vous n’aurez pas sa liberté de parler

18 000 euros d’amende, pas vraiment de quoi ruiner le Mou ; et un match de suspension, c’est presque une norme pour lui. Mais c’était suffisant pour faire travailler ses avocats. L’entraîneur portugais affirme aussi que la décision motivée de la Fédération ne lui aurait jamais été notifiée. Il estime donc que son affaire aurait dû être tranchée par un tribunal indépendant et impartial, et que sa liberté d’expression a été atteinte. La CEDH a jugé sa requête recevable. José Mourinho a donc trouvé un nouveau terrain de jeu en attendant le Real Madrid.

Et cette fois, ce n’est pas un quatrième arbitre qui va le calmer.

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