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Fenerbahçe vire son entraîneur après la défaite dans le derby

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Fenerbahçe vire son entraîneur après la défaite dans le derby

Une défaite lourde de conséquences. Fenerbahçe a annoncé, ce lundi, la fin de la collaboration avec son entraîneur Domenico Tedesco à la suite du revers dans le derby d’Istanbul face à Galatasaray (0-3) ce dimanche soir. Devin Özek, le directeur sportif, et Berke Celebi, coordinateur football, ont aussi perdu leurs postes.

Trois entraîneurs en une saison

Tedesco, arrivé en septembre dernier, était le troisième visage sur le banc de Fenerbahçe cette saison. Zeki Murat Göle, entraîneur adjoint au club depuis 2014, assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Le technicien turc de 46 ans avait déjà joué les pompiers de service après le licenciement de José Mourinho, en août 2025.

Relégué à la deuxième place du championnat turc, Fenerbahçe compte 7 points de retard sur Galatasaray, à trois journées du dénouement. Le titre national semble se refuser une nouvelle fois au Fener, qui n’a plus été sacré depuis 2014.

Une nouvelle saison à oublier.

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