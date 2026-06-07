Bonne nouvelle pour Vladimir Petković

L’avenir est assuré. La Fédération algérienne de football a annoncé la prolongation de Vladimir Petković jusqu’en 2028, avant même le début de la Coupe du monde et l’entrée en lice des Fennecs face à l’Argentine le 17 juin prochain.

🎥 مراسم توقيع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على عقده الجديد مع المنتخب الوطني إلى غاية 31 جويلية 2028#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/fcATjk1jH9 — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 7, 2026

Un timing qui interroge

« La Fédération Algérienne de Football (FAF) annonce la prolongation du contrat du sélectionneur national, Vladimir PETKOVIC, jusqu’au 31 juillet 2028. La FAF se félicite de cette continuité à la tête de la sélection nationale, synonyme de stabilité et d’ambition pour les prochaines échéances internationales », peut-on lire dans le communiqué. Débarqué en 2024, le technicien suisso-bosnien est le premier sélectionneur à ramener l’Algérie en Coupe du monde depuis douze ans et le Mondial 2014 où les Fennecs s’étaient hissés jusqu’en huitième de finale. Le sélectionneur algérien et son staff se retrouvent donc sous contrat avec la FAF jusqu’au 31 juillet 2028, quoiqu’il se passe au cours de ce Mondial.

De quoi parfaitement préparer le match contre la Bolivie de mercredi.

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