Des nouvelles de la blessure d’Aurélien Tchouaméni

Le coup de blues.Déjà forfait ce samedi contre le Paraguay, Aurélien Tchouaméni pourrait aussi être absent pour l’éventuel quart de finale de Coupe du monde, prévu le 9 juillet si l’équipe de France se qualifie contre l’Albirroja. Gêné aux adducteurs, le milieu des Bleus avait quitté prématurément l’entraînement vendredi. Alors que certaines informations indiquaient qu’il reviendrait pour le potentiel quart de finale, sa blessure s’est avérée plus grave que prévu.

Une lésion révélée par l’IRM

D’après les informations de L’Équipe, l’IRM passée par Tchouaméni a révélé une petite lésion qui exige une période de cicatrisation minimum. Cette blessure rend donc incertaine la présence du numéro 8 de l’équipe de France pour un possible quart de finale. Le temps de son absence, Aurélien Tchouaméni devrait être remplacé par Manu Koné dans le double pivot aux côtés d’Adrien Rabiot.

Rabiot-Koné, c’est quand même du solide !

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