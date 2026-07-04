La fierté du sélectionneur cap-verdien après le match livré face aux champions du monde en titre

Le hit de l’été. Le sélectionneur cap-verdien, Bubista, s’est montré particulièrement dithyrambique envers ses joueurs après la prestation héroïque livrée face à l’Argentine en 16es de finale de ce Mondial 2026.

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« Ce match rend digne notre pays »

Après avoir poussé les champions du monde en prolongation, les Requins bleus se sont finalement inclinés 3 à 2 au bout des 120 minutes mais ont rendu fier tout un pays, à commencer par leur sélectionneur. « Je suis fier de l’équipe, je suis fier du travail réalisé. Je pense que ce match rend digne notre pays », a-t-il assuré à l’issue de la rencontre. « Face aux champions du monde, réussir à revenir deux fois au score, être en prolongation c’était vraiment incroyable. je pense que les joueurs sont dignes dans cette Coupe du monde », a-t-il poursuivi. Le Cap-Vert a été la révélation de ce Mondial en arrachant la deuxième place de son groupe en restant invaincu dans le temps réglementaire et risquent bien de rester longtemps dans les cœurs.

Orgueil sans préjugés.

Le Cap-Vert, ce petit devenu très grand