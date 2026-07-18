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Vozinha joue un match avec Ronaldo

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Vozinha joue un match avec Ronaldo

Drôle de destin. Inconnu au bataillon avant cette Coupe du monde, Vozinha s’est révélé aux yeux du grand public grâce à ses performances héroïques avec le Cap-Vert. Véritable star des réseaux sociaux – 29,4 millions d’abonnés sur Instagram – le gardien cap-verdien tape désormais la balle avec ses pairs.

Un match de légendes

À New York, le joueur de 40 ans a disputé vendredi un match d’exhibition avec des légendes du foot. Pêle-mêle : Javier Zanetti, Ronaldo le Brésilien, Cafu, Alessandro Del Piero, Davor Šuker, David Trezeguet, John Terry ou encore Wesley Sneijder. Vozinha a notamment échangé quelques jongles avec le Néerlandais, héros de la Coupe du monde 2010.

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L’une des très belles histoires de ce Mondial.

Une nouvelle espèce de limace porte le nom du gardien du Cap-Vert

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