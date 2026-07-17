L’OM est déjà en forme

La révolution Genesio est en marche. L’Olympique de Marseille disputait le premier match amical de son été ce vendredi soir en Côte d’Ivoire face au FC Yamoussoukro. L’occasion de lancer le nouveau projet porté par l’ancien coach de Lille, en attendant la reprise des compétitions officielles. Malgré une composition largement remaniée, les Phocéens se sont largement imposés grâce à des buts de Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna (0-3).

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Titulaire en pointe, l’ancien de Brighton a rapidement débloqué la situation sur une offrande du jeune latéral Kelyann Bezahaf, tout juste signé chez les professionnels. Lago a ensuite doublé la mise dès la reprise alors que le XI avait largement évolué, avant qu’une autre ancienne tête connue de la Ligue 1 ne s’invite à la fête en la personne de Moumbagna. Le second acte aura vu les Marseillais laisser plusieurs occasions en route, par l’intermédiaire du Camerounais ou de Tadjidine Mmadi notamment.

Vous la sentez monter tout doucement, cette odeur de reprise ?

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