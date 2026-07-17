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Merino met la pression sur l’arbitre avant la finale

TB
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Merino met la pression sur l’arbitre avant la finale

La finale est lancée. À deux jours de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Mikel Merino s’est présenté en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérimenté milieu de terrain espagnol avait un message à faire passer. « Je crois que ce sera un match intense. C’est une finale, les deux équipes jouent pour ce qu’il y a de plus grand dans le football. C’est normal qu’il y ait des contacts, des duels intenses car lorsqu’il y a autant d’enjeu, c’est ainsi qu’il faut jouer », a-t-il concédé avant de mettre la pression sur Slavko Vinčić, désigné pour diriger la rencontre.

« Nous savons tous que Lamine (Yamal) est un joueur impressionnant et notre façon de jouer, en essayant de combiner et de faire circuler le ballon rapidement, pourrait avoir besoin de cette fluidité pour être performante, anticipe-t-il encore. Nous sommes convaincus que le moins de temps le ballon reste dans les pieds de chacun d’entre nous, le moins l’adversaire aura de temps pour commettre des fautes. Le plus important est que l’arbitre fasse correctement son travail. »

« Messi est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire »

Une prise de parole face aux journalistes au cours de laquelle le Gunner a également rendu hommage à Lionel Messi, étincelant depuis l’entame du tournoi. « Leo est un des meilleurs joueurs de l’histoire, il suffit de voir à quel point il est fort à 39 ans, a-t-il lâché. Je ne sais pas si ce sera son dernier match avec la sélection ou sa dernière finale. Comme on l’a dit pour Cristiano (Ronaldo), c’est très difficile d’imaginer leur futur parce qu’ils jouent toujours à un niveau incroyablement élevé. C’est un défi et une motivation incroyables pour nous. Pouvoir jouer contre l’Argentine, qui a déjà gagné, rend ce moment encore plus important. »

Qui brosse bien dans le sens du poil châtie bien ?

Un champion du monde espagnol interdit de territoire pour la finale

TB

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