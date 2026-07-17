Un champion du monde espagnol interdit de territoire pour la finale

Un dernier scandale, pour la route ? Alors que l’Espagne disputera la deuxième finale de Coupe du monde de son histoire dimanche face à l’Argentine, les vainqueurs du Mondial 2010 ont prévu de se rendre au MetLife Stadium. Problème pour Joan Capdevila : son ESTA (demande d’autorisation de voyage aux États-Unis) a été refusé. L’ancien milieu de terrain de Villarreal a lancé un appel à l’aide sur X dans l’espoir de débloquer la situation : « On vient de m’annoncer que je ne pourrai pas me rendre à la finale avec mes enfants car on m’a refusé l’ESTA », a-t-il écrit, dépité.

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« Quelqu’un peut-il m’aider ? Vous n’imaginez pas à quel point j’avais hâte d’être là-bas avec tous mes coéquipiers de 2010 et avec cette équipe pour les encourager, poursuit-il. Je n’arrive pas à croire qu’on ne m’autorise pas à entrer aux États-Unis… et que je vais rater un moment comme celui-là avec mes enfants, qui aiment tant le football… » Une interdiction de territoire qui risque donc fort de le priver de la fête.

Allez, qu’on en finisse avec ce Mondial…

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