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Un champion du monde espagnol interdit de territoire pour la finale

TB
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Un champion du monde espagnol interdit de territoire pour la finale

Un dernier scandale, pour la route ? Alors que l’Espagne disputera la deuxième finale de Coupe du monde de son histoire dimanche face à l’Argentine, les vainqueurs du Mondial 2010 ont prévu de se rendre au MetLife Stadium. Problème pour Joan Capdevila : son ESTA (demande d’autorisation de voyage aux États-Unis) a été refusé. L’ancien milieu de terrain de Villarreal a lancé un appel à l’aide sur X dans l’espoir de débloquer la situation : « On vient de m’annoncer que je ne pourrai pas me rendre à la finale avec mes enfants car on m’a refusé l’ESTA », a-t-il écrit, dépité.

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« Quelqu’un peut-il m’aider ? Vous n’imaginez pas à quel point j’avais hâte d’être là-bas avec tous mes coéquipiers de 2010 et avec cette équipe pour les encourager, poursuit-il. Je n’arrive pas à croire qu’on ne m’autorise pas à entrer aux États-Unis… et que je vais rater un moment comme celui-là avec mes enfants, qui aiment tant le football… » Une interdiction de territoire qui risque donc fort de le priver de la fête.

Allez, qu’on en finisse avec ce Mondial…

Merino met la pression sur l’arbitre avant la finale

TB

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