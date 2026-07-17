Le Genoa se sert encore à Marseille

Marseille-Gênes, la ligne fonctionne à merveille. L’Olympique de Marseille a encore cédé l’un de ses joueurs au Genoa, temporairement cette fois. Débarqué sur la Canebière l’été dernier mais pas pleinement convaincant, Hamed Junior Traoré est en effet prêté en Serie A pour la saison prochaine. Une transaction payante à hauteur de deux millions d’euros, assortie d’une option d’achat à huit millions.

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Chez le récent seizième du championnat transalpin, Traoré évoluera notamment aux côtés de Vitinha, autre tête bien connue des supporters olympiens. « C’est un plaisir de revenir en Italie et je remercie le Genoa pour cette opportunité. J’espère gagner la confiance de l’entraîneur, de mes coéquipiers et du public », s’est sans surprise félicité celui qui n’aura disputé que 19 matchs sous la liquette phocéenne (trois buts, deux passes).

C’est qui le prochain sur la liste ?

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