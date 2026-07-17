Éric Bailly quitte l’Europe

Suffisant pour défendre sur Lionel Messi ? L’ancien Marseillais Éric Bailly (2022-2023) trouve un nouveau point d’atterrissage. Après seize matchs avec le Real Oviedo la saison dernière, le défenseur central ivoirien rejoint la MLS et le Columbus Crew. Son contrat se termine au plus tôt en juin 2027, soit au milieu de la saison prochaine, l’actuelle se terminant en novembre ou décembre en fonction d’une qualification en play-off. Les actuels 10es de la Conférence Est (sur 15 équipes) possèdent deux options d’un an (en 2027-2028 et 2028-2029) pour prolonger le contrat du joueur, souvent sujet aux blessures.

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L’ancien Red devil, vainqueur de la Ligue Europa 2017 et acheté 38 millions d’euros à Villarreal après une saison en 2016, avait passé quatre mois à Beşiktaş dans la foulée de son passage à l’OM et était même revenu une saison avec le Sous-Marin jaune en 2024-2025. Il quitte le championnat espagnol en étant relégué avec Oviedo.

Bye bye Éric.

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